Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mahalagang Anunsyo ng Opisina ng Martir na Lider ng Rebolusyon Tungkol sa Panalangin ng Unang Gabi ng Kanyang Paglilibing.
Dahil ang banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyong Islamiko, ang Kanyang Kabanalang Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei (nawa'y itaas ng Diyos ang kanyang marangal na katayuan), at ang mga martir ng kanyang pamilya ay inilibing noong madaling-araw ng Biyernes, ika-19 ng Hulyo, ang mga mananampalataya ay maaaring magsagawa ng mga inirerekomendang gawain na may kaugnayan sa unang gabi ng paglilibing, tulad ng pagbibigay ng limos at ang panalangin ng unang gabi ng paglilibing (Salat Laylat al-Dafn), na may pag-asang makamit ang gantimpala, pagkatapos ng Adhan ng Maghrib sa Biyernes (gabi ng Sabado).
#Dapat_Tayong_Bumangon
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