Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-World Cup; Isang Tropeo para sa Futbol at Isang Kayamanan para sa FIFA.
Isang bagong pagsusuring pang-ekonomiya ang nagpapakita na ang pinakamalaking nagwagi sa World Cup ay hindi ang mga koponang kalahok sa larangan, kundi ang FIFA—ang institusyong kumukuha ng pinakamalaking bahagi ng bilyun-bilyong dolyar na kita ng 2026 World Cup! Inaasahan ng FIFA na kumita ng humigit-kumulang 13 bilyong dolyar mula sa mga karapatan sa pagsasahimpapawid sa telebisyon, mga kasunduan sa pagiging isponsor, advertising, at iba pang komersyal na aktibidad—isang halaga na gagawing ang 2026 World Cup ang pinakakumikitang edisyon sa kasaysayan ng kompetisyon para sa namamahalang katawan ng pandaigdigang futbol.
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