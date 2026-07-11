Video| Propesor ng Cambridge: Pinilit ng Iran ang Amerika na Umatras Gamit ang Hormuz Leverage

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Propesor ng Cambridge: Pinilit ng Iran ang Amerika na Umatras Gamit ang Hormuz Leverage.
Si Roxanne Farmanfarmaian, propesor ng agham pampulitika at ugnayang internasyonal sa Unibersidad ng Cambridge, ay nagsabi na ang Iran, sa pamamagitan ng kontrol nito sa Strait of Hormuz, ay nagamit ang estratehikong daanan na ito bilang isang leverage upang magkaroon ng nangingibabaw na kamay sa proseso ng pag-unawa. Idinagdag niya na ang mga pag-unlad na ito ay tanda ng paghina ng tradisyonal na superyoridad ng Amerika sa rehiyon.
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