Video| Hinamon ni Dr. Marandi ang isang Australyanong Tagapagbalita: Nasaan ang Iyong Katibayan? Hindi Ka Nasa Posisyon ng Isang Mamamahayag!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Hinamon ni Dr. Marandi ang isang Australyanong Tagapagbalita: Nasaan ang Iyong Katibayan? Hindi Ka Nasa Posisyon ng Isang Mamamahayag!.
Si Dr. Seyyed Mohammad Marandi, propesor sa unibersidad at political analyst, ay nagsabi: "Hindi nilabag ng Iran ang memorandum of understanding; ito ay ang Amerika na, mula pa sa simula, mula sa artikulo uno hanggang artikulo lima at sa usapin ng Strait of Hormuz, ay nilabag ang mga pangako nito." Sa pagtugon sa Australyanong tagapagbalita, sinabi niya: "Alam mo ito, alam ko ito, at alam ng lahat; ngunit dahil nakatali ka sa gobyerno at sinuportahan mo ang genocide sa Gaza, wala akong inaasahan mula sa iyo. Hindi ka nararapat sa posisyon ng isang mamamahayag."
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