Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Hezbollah ng Iraq: Ang Epikong Paglilibing kay Imam Khamenei ay Isang Referendum sa Iraq.
Ang Pangkalahatang Kalihim ng Hezbollah ng Iraq ay nagsabi: "Ang magiting na bansa ng Iraq, sa makasaysayan at maringal na seremonya ng paglilibing sa aming Imam, ay walang iniwang pagdududa at pinatunayan na ito ay isang bansa ng paglaban at jihad. Ang milyun-milyong presensyang iyon ay, sa katotohanan, isang malaking referendum kung saan ang tunay na mga tao ng Iraq ay muling nagpahayag at nagbigay-diin sa kanilang suporta para sa Islamic resistance at sa banal na sandata nito."
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