Kapag si Trump ay Bumaling sa "Allah" para sa Pagkawasak ng Iran! .

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-lKapag si Trump ay Bumaling sa "Allah" para sa Pagkawasak ng Iran!.
Ang Pangulo ng Estados Unidos, sa isang mensaheng puno ng takot at galit na inilathala sa kanyang social network na "Truth Social," ay muling nagbanta ng pag-atake laban sa Iran. Sa mensahe, nakasulat: "Libu-libong mga armadong misil na handang pumutok ay nakatutok sa Islamic Republic ng Iran, at libu-libo pang mga misil ang susunod kaagad, kung ang gobyerno ng Iran ay isasagawa ang banta nito—isang banta na inihayag sa iba't ibang bahagi ng mundo, na ang pagpatay, o pagtatangkang pagpatay, sa kasalukuyang Pangulo ng Estados Unidos, na sa kasong ito ay ako! Ang mga utos ay naipadala na, at ang militar ng Estados Unidos, para sa isang panahon ng isang taon na maaaring palawigin, ay handa, handang, at may kakayahang ganap na wasakin at sirain ang lahat ng mga lugar ng Iran—purihin at pasalamatan ang Diyos!"
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