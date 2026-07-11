Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Pagkawalang-Pag-asa ng Isang Analyst ng International sa Dami ng mga Nagmamahal kay Agha ang Martir / Kapag ang Paghahanap ng mga Tao ng Pagpapala ay Nagpupuyat sa mga Nagnanais ng Atomic Attack.
"Ang masiglang mga larawan ng paghahanap ng pagpapala ng mga tao ng Iran at Iraq mula sa banal na katawan ni Agha ang Martir ay nagpukaw ng galit ng isang analyst ng Zionist network na International—na dati nang nagrekomenda ng atomic attack sa Iran. Siya ay nagsalita nang may pagkawalang-pag-asa tungkol sa pagpapakita ng pag-ibig na ito: 'Ang mga pagpapabanal na ito, na ginagawa mula pa sa simula ng rebolusyon para sa mga lider at mga pigura tulad ni Soleimani, ay naglalayong itaguyod ang isang ideolohiya sa isipan ng mga tagasunod upang talikuran ang materyal na lohika ng gastos-pakinabang at tanggapin ang anumang halaga para sa pangangalaga ng sistemang ito at sa pagpapatuloy ng mga programa nito, tulad ng nuclear enrichment.'"
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