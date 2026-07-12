Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paliwanag ni Baghaei tungkol sa paglalakbay ni Araghchi sa Oman
Tagapagsalita ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas:
Ang mga pag-uusap ng mga Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran at Oman ay isinagawa noong Sabado sa Muscat, na may layuning mag-ugnay sa pagitan ng dalawang bansang baybayin ng Strait of Hormuz tungkol sa mga kaayusan sa pamamahala ng pagdaan at paglalayag sa kipot na ito.
Iginiit ng Islamic Republic of Iran na ang pag-ayos ng mga kaayusan sa hinaharap na pamamahala ng pagdaan sa Strait of Hormuz ay dapat gawin sa pamamagitan ng konsultasyon sa pagitan ng dalawang bansang baybayin at isinasaalang-alang ang mga pagbabago sa nakalipas na ilang buwan, lalo na ang ipinataw na digmaan ng Amerika-Zionist regime at ang mga epekto nito sa seguridad sa paglalayag sa Strait of Hormuz.
Sumang-ayon ang Oman at Iran na ipagpatuloy ang mga pag-uusap sa antas pampulitika at teknikal-legal upang makamit ang magkasanib na pag-unawa tungkol sa pagtiyak ng seguridad sa paglalayag sa Strait of Hormuz.
Muscat – Opisyal na Ahensyang Balita ng Oman – Si Ismail Baghaei, Tagapagsalita ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ay nagpaliwanag tungkol sa paglalakbay noong Sabado ni Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, sa Muscat na ang mga pag-uusap ng mga Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran at Oman ay isinagawa na may layuning mag-ugnay sa pagitan ng dalawang bansang baybayin ng Strait of Hormuz tungkol sa mga kaayusan sa pamamahala ng pagdaan at paglalayag sa kipot na ito. Binigyang-diin ni Baghaei na ang Islamic Republic of Iran ay naniniwala na ang pag-ayos ng mga kaayusan sa hinaharap na pamamahala ng pagdaan sa Strait of Hormuz ay dapat gawin sa pamamagitan ng konsultasyon sa pagitan ng dalawang bansang baybayin at isinasaalang-alang ang mga pagbabago sa nakalipas na ilang buwan, lalo na ang ipinataw na digmaan ng Amerika at ng Zionist regime at ang mga epekto nito sa seguridad sa paglalayag sa daang ito.
Ayon sa mga diplomatikong mapagkukunan, binigyang-diin ng dalawang panig sa pulong na ito ang pangangailangan na ipagpatuloy ang bilateral na kooperasyon upang matiyak ang seguridad sa paglalayag at sumang-ayon na ipagpatuloy ang mga pag-uusap sa antas pampulitika at teknikal-legal upang makamit ang magkasanib na pag-unawa. Ang mga konsultasyong ito ay ginagawa habang ang Strait of Hormuz sa mga nakalipas na buwan ay nakasaksi ng ilang mga military tensions sa pagitan ng Iran at mga pwersang Amerikano. Hanggang Hulyo 12, 2026, wala pang karagdagang detalye tungkol sa mga resulta ng mga pag-uusap na ito ang nailabas.
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