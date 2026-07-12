Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reaksyon ni Ben Gvir sa balita ng pagkamatay ni Graham: Nawalan ng kaibigan ang Israel
Ang ekstremistang Ministro ng Internal Security ng Zionist regime na si Itamar Ben Gvir ngayon ay mabilis na nag-react sa pagpapahayag ng pagkamatay ng Republikano na senador ng Amerika na sumusuporta sa rehimeng ito sa isang mensahe sa X at, habang nagpapahayag ng kalungkutan at pakikiramay, ay nagsabi "Ngayon ay nawalan ang Israel ng isa sa mga pinakamalaking kaibigan nito."
Idinagdag ni Ben Gvir na palaging tatandaan ng Israel ang pagkakaibigang ito, ang walang sawang suporta, at ang matatag na pangako sa seguridad nito.
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