Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapatuloy ng mga pag-atake ng mga mananakop sa timog Lebanon; "Bayt al-Sayyad" ay pinutukan ng artilerya
Iniulat ng mga Lebanese media ang pagpapatuloy ng paglabag ng Zionist regime sa tigil-putukan ng Lebanon at ang mga pag-atake ng rehimeng ito sa mga lugar sa timog ng bansa, kabilang ang bayan ng "Bayt al-Sayyad."
Isinulat ng Al-Nashra: Ang mga Lebanese source ay nag-ulat ng pag-atake ng artilerya ng hukbo ng Zionist regime sa bayan ng "Bayt al-Sayyad" na matatagpuan sa timog ng Lebanon, ngunit wala pang karagdagang detalye tungkol sa posibleng nasawi o pinsala mula sa mga pag-atakeng ito ang nailabas.
Beirut – Ahensyang Balita ng Lebanon – Iniulat ng mga Lebanese media ang pagpapatuloy ng paglabag sa tigil-putukan ng Zionist regime at ang mga pag-atake ng artilerya ng rehimeng ito sa mga lugar sa timog ng Lebanon. Batay sa mga ulat, pinutukan ng hukbo ng Israel ang bayan ng "Bayt al-Sayyad" sa timog ng bansang ito. Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa habang ang marupok na tigil-putukan sa pagitan ng Hezbollah at ng Zionist regime ay muling nilabag.
Hanggang sa sandali ng paghahanda ng balitang ito, wala pang karagdagang detalye tungkol sa posibleng nasawi o pinsala mula sa mga pag-atakeng ito ang nailabas. Ang pag-atakeng ito ay naganap habang ang mga tensyon sa border region ng Lebanon at sinasakop na Palestine ay tumaas sa mga nakalipas na linggo at nagpalala ng mga alalahanin tungkol sa paglaganap ng mga labanan. Hanggang Hulyo 12, 2026, ang Hezbollah ng Lebanon at ang hukbo ng bansa ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pag-atakeng ito.
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