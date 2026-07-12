Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Biglaang pagkamatay ni Lindsey Graham, senador ng Amerika na laban sa Iran at Republikano
Ang opisina ng Amerikanong senador na si Lindsey Graham (Republikano mula sa South Carolina) ay naglabas ng sumusunod na pahayag:
Sa gabi ng Sabado, Hulyo 11, ang Amerikanong senador na si Lindsey Graham ay pumanaw dahil sa isang biglaan at maikling karamdaman. Ang pamilya ni Senador Graham ay nagpapasalamat sa mga panalangin ng lahat sa panahong ito at hinihiling ang paggalang sa kanilang pribadong buhay sa napakahirap na panahong ito!
Ang Amerikanong opisyal na ito na mahilig sa digmaan, sa panahon ng Digmaang Ramadan, ay nagbanta pa sa Iran na maaaring sakupin ng Estados Unidos ang isang bahagi ng teritoryo nito.
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