Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Matinding paghihigpit ng Red Cross sa pagdalaw sa mga bilanggong Palestinian; isang beses bawat tatlong buwan, 5 katao lamang
Itinakda ng Israeli Prison Service sa pamamagitan ng mga bagong regulasyon na ang pagdalaw ng mga kinatawan ng Red Cross sa mga bilanggong Palestinian ay nakasalalay sa security clearance at nilimitahan sa maximum na isang beses bawat tatlong buwan at para lamang sa 5 bilanggo. Ang mga solitary prisoner, mga nasa ilalim ng interogasyon, at mga itinuturing na "mataas ang panganib" ay pinagkakaitan ng pagdalaw na ito. Ang mga pagdalaw ay magaganap lamang sa likod ng salamin at walang medical examination o pagkuha ng larawan.
Ang desisyong ito ay ginawa nang walang konsultasyon sa legal advisor ng pamahalaan, samantalang dati nang idineklara ng Korte Suprema na ang kumpletong pagbabawal ay labag sa batas. Sa kasalukuyan, humigit-kumulang 9,500 bilanggong Palestinian sa mga kulungan ng Israel ay nahaharap sa mahihirap na kalagayang pantao.
Occupied Jerusalem – Media ng Zionist regime – Ang Israeli Prison Service, sa pamamagitan ng pag-apruba ng mga bagong regulasyon, ay mahigpit na nilimitahan ang pagdalaw ng mga kinatawan ng International Committee of the Red Cross sa mga bilanggong Palestinian. Batay sa mga regulasyong ito, ang pagdalaw sa mga bilanggo ay nakasalalay sa pagkuha ng security clearance at magiging posible lamang sa maximum na isang beses bawat tatlong buwan at para lamang sa 5 bilanggo. Ang mga solitary prisoner, mga nakakulong na nasa ilalim ng interogasyon, at ang mga itinuturing na "mataas ang panganib" ay pagkakaitan din ng pagdalaw na ito, at ang mga pagdalaw ay magaganap lamang sa likod ng salamin at walang posibilidad ng medical examination o pagkuha ng larawan.
Ang desisyong ito ay ginawa sa panahon na, ayon sa mga legal na mapagkukunan, ito ay ginawa nang walang konsultasyon sa legal advisor ng pamahalaan at dati nang idineklara ng Korte Suprema ng Zionist regime na ang kumpletong pagbabawal sa pagdalaw ay labag sa batas. Sa kasalukuyan, humigit-kumulang 9,500 bilanggong Palestinian sa mga kulungan ng Israel ay nahaharap sa mahihirap na kalagayang pantao, at inilarawan ng mga internasyonal na karapatang-pantao na katawan ang pagkilos na ito bilang hayagang paglabag sa Geneva Conventions at internasyonal na mga patakaran. Hanggang Hulyo 12, 2026, ang International Committee of the Red Cross ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga paghihigpit na ito.
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