Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sisiyasatin ng FBI ang usapin ng pagkamatay ni Lindsey Graham
Daily Mail:
Tutulong ang FBI sa lokal na pulisya matapos ang pagkamatay ni Lindsey Graham, ang 71-taong-gulang na senador ng Amerika.
Inihayag ng opisina ni Graham na ang senador ay namatay dahil sa isang biglaan at maikling karamdaman. Ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay ay hindi pa nakumpirma.
Si Kash Patel, direktor ng FBI, ay sumulat sa cyberspace na ang organisasyong ito ay tutulong sa mga lokal na awtoridad at ibibigay sa kanila ang lahat ng kinakailangang mapagkukunan.
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