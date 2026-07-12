Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bloomberg: Ang kuko ng Iran sa Strait of Hormuz ay nakamamatay
Nagtagumpay ang Iran salamat sa isang estratehiya na matalino at epektibo sa digmaan ng Amerika at Israel laban sa sarili nito, na nanatiling matatag.
Ang sistema ng Iran, sa kabila ng mabibigat na airstrike, ay nananatiling nakatayo. Ang Iran ay armado pa rin ng mga mapanganib na sandata at marahil ay napanatili ang 70 porsyento ng pre-war missile capacity nito.
Ang digmaan ay nagpabago ng isang bangungot na hipotesis sa katotohanan at ipinakita na maaaring maimpluwensyahan ng Iran ang mundo sa pamamagitan ng pag-target sa imprastraktura ng enerhiya ng Persian Gulf at pagpapataw ng isang nakamamatay na kuko sa Strait of Hormuz.
Gumamit ang Iran ng mga asymmetric tactics upang magpataw ng mga asymmetric na gastos, gamit ang mga missile at drone upang i-target ang network ng mga rehiyonal na base ng Amerika. Sinamantala nito ang kahinaan ng mga kapitbahay sa Persian Gulf na ang ekonomiya ay nakasalalay sa katatagan.
New York – Ahensyang Balita ng Bloomberg – Ang Amerikanong media na ito, sa isang pagsusuri ng kamakailang digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran, ay sumulat na ang Islamic Republic, sa pamamagitan ng pagpapatibay ng isang matalino at epektibong estratehiya, ay nagawang panatilihing nakatayo ang sistema nito sa kabila ng mabibigat na airstrike. Batay sa ulat na ito, ang Iran ay malamang na napanatili ang humigit-kumulang 70 porsyento ng pre-war missile capacity nito at nananatiling nilagyan ng mga mapanganib na sandata.
Binigyang-diin ng Bloomberg na ang digmaang ito ay nagpabago ng isang bangungot na hipotesis sa katotohanan at ipinakita na maaaring magkaroon ng malalim na epekto ang Iran sa pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng pag-target sa imprastraktura ng enerhiya ng Persian Gulf at pagpapataw ng isang nakamamatay na kuko sa Strait of Hormuz. Ginamit din ng Iran ang mga asymmetric tactics, gamit ang mga missile at drone upang i-target ang network ng mga rehiyonal na base ng Amerika at sinamantala ang kahinaan ng mga kapitbahay sa Persian Gulf na ang ekonomiya ay nakasalalay sa katatagan. Ang pagsusuring ito ay inilabas habang ang mga tensyon sa rehiyon ay nagpapatuloy at ang mga opisyal ng Iran ay nagbigay-diin din sa kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol. Hanggang Hulyo 12, 2026, walang opisyal na reaksiyon mula sa mga opisyal ng Amerika o Israel ang nailabas tungkol sa ulat na ito.
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