Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Target ng IRGC ang mga lumalabag na barko at pandigmang sasakyang-dagat ng Amerika sa layong 20 kilometro mula sa Strait of Hormuz
Ayon sa mga mapagkukunang may alam sa larangan, ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang mga sagupaan sa pagitan ng Naval Forces ng Islamic Republic of Iran at ng Estados Unidos ay napakatindi.
Ang New York Times, na binanggit ang isang mapagkukunang panseguridad: Inihayag ng militar ng Estados Unidos na inilipat nito ang mga malubhang nasugatan mula sa kamakailang pag-atake ng Iran sa Ramstein Air Base hospital sa Europa.
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