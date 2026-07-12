Pagkamartir ng dakilang Muslim, simula ng pagbangon ng Iran at ummah / Makasaysayang paalam ng milyun-milyon, tanda ng laban sa paniniil

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :--Si Ayatollah Ramezani, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag sa okasyon ng pagkamartir at paglilibing ng dalisay na katawan ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay at pakikiisa sa Islamikong ummah.
Buong teksto ng pahayag:
بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillah ar-rahman ar-rahim.
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
Wa-alladhīna āmanū billāhi wa-rusulihi ulā'ika humuṣ-ṣiddīqūna wash-shuhadā'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nūruhum, wa-alladhīna kafarū wa-kadhdhabū bi-āyātinā ulā'ika aṣḥābu al-jaḥīm.
"At ang mga nagsisampalataya kay Allah at sa Kanyang mga sugo, sila ang mga tapat at mga martir sa harap ng kanilang Panginoon; para sa kanila ang kanilang gantimpala at kanilang liwanag. Ngunit ang mga nagtakwil at nagpabulaan sa Aming mga tanda, sila ang mga kasamahan ng Impyerno." (An-Nisa, 74)
Ang pagkamartir ng matuwid na lingkod ng Diyos, anak ng Sugo ng Allah at nina Ali, Fatima, at Husayn (sumakanila nawa ang kapayapaan ng Diyos), ang iskolar at banal na dalubhasa sa fiqh, ang sanggunian ng mga tagasunod ng Ahl al-Bayt, ang nagbabagong palaisip at repormador, ang pinuno ng Islamikong ummah at ang lider ng mga malaya sa mundo, ang Tagapangalaga ng mga Fuqaha at ang makatarungang pinuno, ang walang pagod na mandirigma, ang tagakilala at walang sawang kalaban ng kaaway, ang tagapagtanggol at tagasuporta ng mga naaapi, ng mga bansa sa rehiyon, ng paglaban laban sa paniniil, at ng adhikain at mamamayang Palestinian, ang tagapagdala ng watawat at bandila ng paghihintay sa paglitaw ni Imam al-Mahdi (عجل الله تعالی فرجه الشريف — 'Ajjala Allahu ta'ala farajahu ash-sharif — "nawa'y pabilisin ng Diyos ang kanyang marangal na pagdating"), ang Martir na Imam, ang Dakilang Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei, ay isang malungkot na pagkawala at isang hindi mapapalitang kalamidad sa Islam at para sa mamamayang Iran, sa Islamikong ummah, at sa mundo.
Ang makasaysayang pamamaalam ng mamamayang Iran at Iraq at ng mga indibidwal ng Islamikong ummah, mula sa malaking Mosalla ng Tehran na isa sa mga pamana ng Martir na Imam at Pinunong iyon, hanggang sa pamilya ni Muhammad, sa Banal na Qom at sa Banal na Dambana ni Fatima Masuma (sumakanya nawa ang kapayapaan ng Diyos) at sa Banal na Moske ng Jamkaran, hanggang sa ilalim ng mga simboryo ng mga banal na dambana ng kanyang mga ninuno na sina Ali, Husayn, at Abbas (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa Banal na Najaf at Banal na Karbala at sa mga balikat ng masigla at tapat na mamamayan ng Iraq, at hanggang sa Banal na Mashhad kung saan siya, tulad ng isang sundalo sa tabi ng kanyang kumander, ang kaibigan ng mga kaluluwa at ang araw ng mga araw, sa lupain ng Tus, ay nagpahinga sa lupa at pagkatapos ng isang buhay ng jihad sa larangan ng agham, pulitika, at larangan ng digmaan, pagsisikap para sa paggising ng mundong Islam, paggabay at pagtupad ng propetikong tungkulin ng pagtuturo at paghubog, pagpapalalim ng pag-unawa ng Islamikong lipunan at paggalaw tungo sa bagong Islamikong sibilisasyon, pagpapaliwanag at pagpapatalas ng pananaw sa paglantad ng modernong kawalang-muwang at pagharap dito, at sa pagkaalipin ng bagong panahon at neokolonyalismo, at sa pagsigaw, paninindigan, at pagharap sa kawalang-katarungan, paniniil, at imperyalismo, at higit sa lahat ng ito, sa pamumuno at pagiging imam ng ummah, ay nagmamadaling humarap sa kanyang Panginoon nang may karangalan, upang ang kanyang pangalan ay manatiling walang hanggan sa kasaysayan bilang ang tanging iskolar, sanggunian, pinuno, at martir na pinuno pagkatapos ng kanyang lolo, ang Prinsipe ng mga Mananampalataya na si Ali.
Ang pagkamartir ng dakilang pinuno ng mga Muslim sa mundo ay simula ng muling pagbangon ng mamamayang Iran at ng Islamikong ummah. Ang pagdalo ng sampu-sampung milyong malayang tao sa lahat ng mga liwasan ng Iran at sa loob ng mahigit apat na buwan at sa alamat ng seremonya ng pamamaalam sa Martir na Imam at paglilibing ng kanyang dalisay na katawan sa limang lungsod sa dalawang bansa, na walang alinlangan kung ang mga kinakailangang kondisyon ay naroon, ang buong Islamikong ummah ay nagnais na lumahok sa walang-kaparis na makasaysayang pangyayaring ito, ay tanda ng muling pagbangon ng ummah, ng determinasyon at kalooban ng mga Muslim at malayang tao na labanan ang paniniil at ang mapaglamon na Amerika at ang ilehitimong Zionist regime, ang pagpapatuloy ng tuwid na landas ng jihad at muling pagtatatag ng kaluwalhatian at kadakilaan ng Islam, sa ilalim ng pamumuno ng kanyang karapat-dapat na kahalili, ang Kanyang Kabanalan si Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei (مدظله العالي — Madda zillahu al-'ali — "nawa'y manatili ang kanyang anino"), na magpapatuloy hanggang sa matamo ang tagumpay, ang paglalatag ng mga pundasyon ng bagong Islamikong sibilisasyon, ang paghihintay sa Tagapagligtas hanggang sa kanyang paglitaw, at ang pagtatatag ng marangal na pamahalaan ng katarungan at katuwiran na magiging karangalan ng Islam at ng mga tagasunod nito.
Ako, bilang kinatawan ng aking sarili, ng Pandaigdigang Kapulungan ng Ahl al-Bayt, at ng lahat ng mga Shiite, Muslim, at tagapagtaguyod ng katarungan sa mundo, at kasabay ng lahat ng mga lider at mapagmalasakit na mga piling tao ng ummah, ay naghahatid ng aking lubos na pasasalamat at pagkilala sa walang-kaparis na pagdalo at pambihirang at hindi maisip na pakikilahok ng mga indibidwal ng mamamayang Iran at ng Islamikong ummah, ng mga pamahalaan at opisyal na awtoridad, ng mga relihiyosong lider at klero ng iba't ibang pananampalataya at sekta, ng mga palaisip at piling tao ng mundo, ng mga mandirigma at ng lahat ng mga nagmamahal sa landas ng Martir na Imam na, upang iparating ang kanilang utang na loob sa pinunong humubog sa kasaysayan, ay nagpabaya sa mga paghihirap at pasakit ng paglalakbay at ang mga hamon ng pakikilahok sa makasaysayang pangyayaring ito, at ako ay umaasa na ang mga pagkukulang sa Islamikong bayan ng Iran, sa mabigat na kalagayan ng rehiyon at mundo, ay kanilang patawarin nang may pagpapakumbaba at pag-unawa.
Hinihiling ko sa Makapangyarihang Diyos na ipagkaloob Niya sa ating lahat ang tagumpay sa pagkakaisa sa pagtupad sa ating tipan sa Diyos at sa pagpapatuloy sa landas ng Martir na Imam na iyon at sa pagpapataas ng Salita ng Diyos.
والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته
Wa-s-salamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Reza Ramezani
Pangkalahatang Kalihim ng Pandaigdigang Kapulungan ng Ahl al-Bayt (Alay'salaam)
..........
328
Your Comment