Video| Isang Natatanging Tanawin ng Maringal na Paglilibing sa Katawan ni "Agha ang Martir ng Iran" sa Gitna ng Napakalaking Pulutong ng Nagdadalamhat

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Natatanging Tanawin ng Maringal na Paglilibing sa Katawan ni "Agha ang Martir ng Iran" sa Gitna ng Napakalaking Pulutong ng Nagdadalamhating mga Tao ng Qom.
Isang natatanging pananaw ang nagpapakita ng maringal na seremonya ng paglilibing sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sa gitna ng napakalaking pulutong ng mga nagdadalamhating mamamayan ng Qom. Ang kanilang mga puso at panalangin ay nagkakaisa sa pagpapaalam sa kanilang minamahal na lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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