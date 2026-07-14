Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paglalagay ng 230 Bus sa Khosravi Border para sa Paghahatid sa mga Pilgrim ng Arba'in.
Inihayag ng mga opisyal ng transportasyon ng Kermanshah Province na ang mga paghahanda para sa paparating na seremonya ng Arba'in sa Khosravi border ay puspusan na, kabilang ang paglalagay ng 230 bus upang matiyak ang maayos na paggalaw ng mga pilgrim .
Ang Khosravi border, na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Iran sa Kermanshah Province, ay isa sa pinakamahalagang daanan patungo sa Iraq at malapit sa mga banal na lungsod ng Karbala at Najaf. Higit sa lahat, ito ang pinakamalapit na ruta ng Iran patungo sa Karbala . Noong nakaraang taon, tinanggap ng hangganang ito ang higit sa isang milyong pilgrim . Ang paghahanda sa taong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na palawakin ang kapasidad ng hangganan at mga kaugnay na imprastraktura .
Bukod pa sa mga bus, iniulat din ng mga opisyal na ang Khosravi border ay magiging handa para sa 24-oras na serbisyo upang tanggapin ang mga pilgrim ng Arba'in at maglaan ng lahat ng kinakailangang pasilidad at imprastraktura, kabilang ang pag-aayos ng mga ruta .
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