Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pinadali ng "Bale" Messaging App ang Online na Pagbili ng Arba'in Currency para sa mga Pilgrim sa Taong 1405.
Inihayag ng Bale messaging platform, sa pakikipagtulungan ng Bank Melli Iran at Post Bank, na inilunsad nito ang online na pagbili ng Arba'in currency para sa taong 1405 (2026) . Ang serbisyong ito ay naglalayong pabilisin ang proseso ng pagkuha ng Iraqi dinar para sa mga pilgrim at maiwasan ang pagsisiksikan sa mga sangay ng bangko .
Maaaring magparehistro ang mga user sa pamamagitan ng pagpili sa opsyong "Arba'in Currency" mula sa seksyong "Services" sa app, paglalagay ng kanilang personal na impormasyon, pagpili ng nais na sangay ng bangko at halaga ng pera . Ang bawat pilgrim na may edad limang taon pataas ay maaaring bumili ng hanggang 200,000 Iraqi dinar sa napagkasunduang halaga . Pagkatapos ng online registration, ang pilgrim ay dapat pumunta sa napiling sangay ng bangko na may dalang mga kinakailangang dokumento—kabilang ang isang valid na pasaporte at ang resibo ng pagbabayad—upang matanggap ang kanilang pera .
Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na pahusayin ang karanasan ng pilgrim para sa Arba'in, isa sa pinakamalaking relihiyosong pagtitipon sa mundo .
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