Video| Pagdalo ng mga Dayuhang Embahador sa Paggunita sa Martir na Lider ng Rebolusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdalo ng mga Dayuhang Embahador sa Paggunita sa Martir na Lider ng Rebolusyon.
Ang mga embahador ng iba't ibang bansa ay dumalo sa seremonya ng paggunita sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, bilang pagpapakita ng kanilang paggalang at pakikiisa sa mga mamamayang Iranian sa panahon ng kanilang pagluluksa. Ang kanilang presensya ay nagpakita ng pandaigdigang pagkilala sa pamana ng martir na lider at sa kanyang kontribusyon sa pagtataguyod ng katarungan at paglaban sa paniniil.
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