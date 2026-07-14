Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mula sa Pagpatay sa mga Magsasaka hanggang sa Paghagis Mula sa Taas; Bagong Aspeto ng mga Krimen ng Britanya sa Afghanistan.
Dalawang tagapagsiwalat ang nagbigay ng mga nakakagimbal na salaysay sa harap ng Independent Commission of Inquiry on Afghanistan tungkol sa pag-uugali ng mga espesyal na pwersa ng Britanya sa kanilang pananatili sa Afghanistan. Ang mga salaysay na ito ay nagpapakita ng walang-pigil na karahasan, kawalan ng pangangasiwa, at mga pagsisikap na itago ang mga sensitibong kaso. Ayon sa mga ulat, ang mga espesyal na pwersa ng Britanya ay naghagis ng mga bilanggo mula sa taas ng mga forklift bilang libangan, at pinatay ang tatlong inosenteng magsasaka sa Helmand.
Ang komisyon na ito, na nagpapatakbo sa ilalim ng Ministry of Defense ng Britanya, ay inatasan na imbestigahan ang mga paratang ng mga krimen sa digmaan ng mga espesyal na pwersa ng Britanya sa pagitan ng 2010 at 2013, gayundin ang paraan ng paghawak ng hukbo sa mga kasong ito.
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