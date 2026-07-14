Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mapang-uyam na Mensahe ng X Account ng IRIB sa Ilang mga Bansa sa Persian Gulf:.
"Ito ay isang masamang kasunduan—bumili kayo ng mga armas mula sa Amerika, bumili ng air defense, ang inyong mga barko ay tinatamaan, at napipilitan kayong magbayad ng 20 porsyento ng halaga ng kargamento ng inyong mga barko sa Amerika! Kahit gaano kayo yumuko sa Amerika, lalo lamang kayong hihiyain!"
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