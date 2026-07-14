Video| Isang Palestinian na Naninirahan sa Al-Khalil (Hebron): Ang Bahay na Itinayo Namin sa loob ng 10 Taon ay Winasak sa Loob ng 5 Minuto

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Palestinian na Naninirahan sa Al-Khalil (Hebron): Ang Bahay na Itinayo Namin sa loob ng 10 Taon ay Winasak sa Loob ng 5 Minuto.
Isang residente ng lungsod ng Al-Khalil, na tumutukoy sa paggiba ng kanyang tahanan ng mga militar ng rehimeng Zionist, ay nagsabi na ang bahay na kanyang itinayo sa loob ng 10 taon ay winasak nang walang anumang paunang babala sa wala pang limang minuto. Inilarawan ng Palestinian citizen ang patuloy na paggiba ng mga tahanan sa Kanlurang Pampang bilang bahagi ng mga aksyon ng rehimeng Zionist laban sa mga residente ng lugar.
...........
328
Your Comment