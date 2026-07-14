Video| Paano at Saan Pinuntirya ng mga Misil ng IRGC ang mga Mahahalagang Target ng Amerika?

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Paano at Saan Pinuntirya ng mga Misil ng IRGC ang mga Mahahalagang Target ng Amerika?.
Isinagawa ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ang tinatawag nitong "mata-sa-mata" na operasyon bilang tugon sa mga pag-atake ng US, na naglunsad ng maraming alon ng mga pag-atake gamit ang mga ballistic missiles at drones laban sa mga estratehikong pasilidad ng militar ng Amerika sa buong rehiyon . Ang mga target ay tila maingat na pinili at sumasaklaw sa ilang mga bansa.
📍 Jordan: Prince Hassan Air Base
· Target: Command and control center at MQ-9 drone hangars .
· Resulta: Winasak umano ng ilang ballistic missiles ang mga pasilidad na ito . Iniulat din ang pagsabog ng mga fuel depot at ammunition storage .
🇧🇭 Bahrain: Sheikh Isa Air Base & US Fifth Fleet
· Target: Helicopter maintenance facilities, isang P-8 electronic warfare aircraft hangar, at isang US drone command center .
· Resulta: Tinamaan at winasak umano ang mga pasilidad na ito. Bukod pa rito, inangkin ng IRGC na tinamaan nito ang US Fifth Fleet headquarters, kabilang ang fuel storage, Patriot radar system, at air traffic control radar .
🇰🇼 Kuwait: Ali Al Salem & Ahmad Al Jaber Air Bases
· Target: Fuel tanks, Patriot air defense system, at FPS strategic radar system .
· Resulta: Winasak umano ang mga target na ito, kabilang ang isang surface-to-surface missile base kung saan winasak ang dalawang HIMARS launcher at missile storage facilities .
🇶🇦 Qatar: Al Udeid Air Base
· Target: Fighter jet maintenance center at command headquarters .
· Resulta: Tinarget ng ballistic missiles sa isang ikalawang alon ng pag-atake . Binanggit din ng ilang ulat ang paggamit ng Iranian missiles at drones laban sa base na ito .
🇴🇲 Oman: Port of Duqm
· Target: Logistics support centers at refueling platforms para sa US aircraft carriers .
· Resulta: Winasak umano ng isang "mabigat at sorpresang" pag-atake ang mga support site na ito .
Ang magkakaugnay na mga ulat na ito, na nagmumula sa mga pahayag ng IRGC at ng state media, ay nagpapakita ng lawak ng mga umano'y naganap na pag-atake. Ayon sa mga ulat, iba't ibang uri ng armas ang ginamit sa mga operasyong ito, kabilang ang mga ballistic missiles tulad ng Ghadr, Emad, Kheibar-Shekan, Fateh-110, at Zulfiqar, kasama ang mga attack drones .
Mahalagang tandaan na ang mga pag-aangkin na ito mula sa panig ng Iran ay hindi pa nakakakuha ng malawakang independiyenteng pag-verify mula sa mga mapagkukunang Kanluranin o ng US military . Ang mga ulat ay nagpapahiwatig din na ang ilang bansa, tulad ng UAE at Jordan, ay nag-ulat na humarang ng ilang mga papasok na projectile .
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