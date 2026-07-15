Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hamás: Ang pahayag ng espesyal na kinatawan ng UN ay pagkiling sa Zionist regime
Inakusahan ng Islamic Resistance Movement ng Palestine (Hamás) si Nicolay Mladenov, espesyal na kinatawan ng kapayapaan sa Gaza Strip, ng pagkiling sa mga posisyon ng Zionist regime at idineklara na ang kanyang mga pahayag tungkol sa pagpapabuti ng daloy ng pagpasok ng humanitarian aid ay hindi naaayon sa mga katotohanan sa larangan.
Si Basem Naim, isa sa mga lider ng Hamás, sa pagtukoy sa pagpapatuloy ng military operations ng Israel matapos ang pagpirma ng kasunduan na nagresulta sa pagkamartir ng higit sa 1,100 Palestinian, ay nagdiin na ang roadmap ng negosasyon ay hindi pa naipapasa sa Zionist regime at ang Hamás ay nagsusumikap na makamit ang isang kasunduan na may malinaw na mga garantiya at mga nagbubuklod na mekanismo.
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