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Kung Magpapatuloy ang Naval Blockade ng Ansarallah, ang Iran at Yemen ay Haharap sa Malubhang Parusang Militar

23 Hulyo 2026 - 17:24
News ID: 1844122
Kung Magpapatuloy ang Naval Blockade ng Ansarallah, ang Iran at Yemen ay Haharap sa Malubhang Parusang Militar

Kung Magpapatuloy ang Naval Blockade ng Ansarallah, ang Iran at Yemen ay Haharap sa Malubhang Parusang Militar.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kung Magpapatuloy ang Naval Blockade ng Ansarallah, ang Iran at Yemen ay Haharap sa Malubhang Parusang Militar.

Donald Trump:

🔹Isang taon na ang nakalipas, ang Estados Unidos ay naglunsad ng isang malakas na pag-atake laban sa mga Houthi dahil sa kanilang pakikialam sa kalakalan sa pamamagitan ng pag-target sa mga barko. Mula noon at sa panahon ng aming labanan sa Iran, sila ay kumilos nang napaka-responsable.

🔹Sa kasamaang-palad, sinimulan na nila itong muli at kagabi ay pinuntirya nila ang dalawang barkong Saudi.

🔹Pakisabi na ang katotohanang ito ay isang kumpirmasyon na kung gagawin nila ito muli, ang Estados Unidos ay mananagot sa Iran, dahil ang mga Houthi ay isang ahente o tagapamagitan para sa Iran, at ang Iran ay haharap sa malubhang parusang militar, at siyempre, ang mga Houthi mismo ay parurusahan din.

🔹Ako ay labis na nadismaya sa mga Houthi, dahil hanggang ngayon sila ay kumilos nang napaka-propesyonal at matalino.

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