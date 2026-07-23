Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kung Magpapatuloy ang Naval Blockade ng Ansarallah, ang Iran at Yemen ay Haharap sa Malubhang Parusang Militar.
Donald Trump:
🔹Isang taon na ang nakalipas, ang Estados Unidos ay naglunsad ng isang malakas na pag-atake laban sa mga Houthi dahil sa kanilang pakikialam sa kalakalan sa pamamagitan ng pag-target sa mga barko. Mula noon at sa panahon ng aming labanan sa Iran, sila ay kumilos nang napaka-responsable.
🔹Sa kasamaang-palad, sinimulan na nila itong muli at kagabi ay pinuntirya nila ang dalawang barkong Saudi.
🔹Pakisabi na ang katotohanang ito ay isang kumpirmasyon na kung gagawin nila ito muli, ang Estados Unidos ay mananagot sa Iran, dahil ang mga Houthi ay isang ahente o tagapamagitan para sa Iran, at ang Iran ay haharap sa malubhang parusang militar, at siyempre, ang mga Houthi mismo ay parurusahan din.
🔹Ako ay labis na nadismaya sa mga Houthi, dahil hanggang ngayon sila ay kumilos nang napaka-propesyonal at matalino.
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