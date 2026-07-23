Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Amerika at Saudi Arabia ay Pumirma ng isang Kasunduan sa Kooperasyong Nukleyar; Pinupuna ng mga Eksperto ang Panganib ng Paglaganap ng Armas.
Inihayag ng US Energy Department noong Miyerkules na ang Estados Unidos at Saudi Arabia ay pumirma ng isang kasunduan sa kooperasyong nukleyar, kasama ang isang kasunduan sa bilateral safeguards, na nagtatatag ng legal na batayan para sa isang "dekada-haba, multi-bilyong dolyar na pakikipagsosyo" .
Ang kasunduan, na nilagdaan ni US Energy Secretary Chris Wright at Saudi Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman, ay nagbibigay ng "malaking access" para sa mga kumpanyang Amerikano sa Saudi nuclear energy program . Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita na ang balangkas ay maaaring magbigay-daan sa pagtatayo ng isang pasilidad ng pagpapayaman ng uranium sa Saudi Arabia pagkatapos ng isang magkasanib na pag-aaral ng US-Saudi .
Binibigyang-diin ng mga kritiko at mga eksperto sa non-proliferation na ang kasunduan ay lumilihis mula sa mga nakaraang pamantayan sa pamamagitan ng hindi pagsasama ng IAEA Additional Protocol para sa mas malawak na inspeksyon , at sa pamamagitan ng potensyal na pagpapahintulot sa Saudi Arabia na magpayaman ng sarili nitong nuclear fuel—na tinutukoy bilang "isang rebolusyonaryong bagong diskarte" at isang panganib na maaaring mag-udyok ng isang bagong karera ng armas nukleyar sa Gitnang Silangan .
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