Video| Pagsalakay ng Mahigit 2,300 Zionist Settlers sa Al-Aqsa Mosque

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsalakay ng Mahigit 2,300 Zionist Settlers sa Al-Aqsa Mosque.
Mula kaninang umaga, libu-libong Zionist settlers, sa mga grupo ng 150 katao, sa ilalim ng mahigpit na proteksyon ng mga puwersa ng okupasyon at kasama ni Itamar Ben-Gvir, ay sumalakay sa Al-Aqsa Mosque. Iniulat ng Jerusalem Islamic Waqf Ministry na mahigit 2,300 extremist settlers ang pumasok sa Al-Aqsa Mosque, kasabay ng okasyon ng tinatawag nilang "anniversary ng pagkawasak ng templo." Ayon sa ministeryo, ang mga extremist group ay gumagamit ng okasyong ito bawat taon upang palakasin ang kanilang mga aksyon laban sa Al-Aqsa Mosque at baguhin ang status quo ng banal na lugar na ito.
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