Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Malaking Pagbaba ng Kita ng Pinakamalaking Airline ng Britain Dahil sa Digmaan.
Inihayag ng easyJet, ang pinakamalaking airline ng Britain sa mga tuntunin ng bilang ng mga pasahero at international flights, na nakaranas ito ng 70 porsyentong pagbaba ng kita dahil sa hindi pa naganap na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa pinakabagong financial report ng kumpanya, ang pre-tax profit ng easyJet sa panahon ng Abril hanggang Hunyo ay bumaba sa 85 milyong pounds, kumpara sa 286 milyong pounds sa parehong panahon noong nakaraang taon.
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