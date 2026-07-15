Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York Times: Hinamon ng Iran ang estratehiya at pampulitikang pamana ni Trump
Isinulat ng New York Times na si Donald Trump, sa kanyang pakikitungo sa Iran, ay higit na umasa kaysa kailanman sa mga pansamantalang desisyon at agarang reaksiyon, ngunit ang diskarteng ito ay hindi naging produktibo sa larangan ng militar o diplomasya. Ayon sa isinulat ng pahayagang ito, ang Iran ay hindi rin pumayag na tanggapin ang mga alituntuning nais ni Trump, at ito ang nagdulot sa kanya ng isang seryosong hamon.
Binigyang-diin ng ulat na ito, na binanggit ang mga Amerikanong eksperto, na si Trump ay hindi pa nagbigay ng malinaw na estratehiya sa pagharap sa Iran. Si Aaron Miller, dating diplomat ng Amerika, ay naniniwala rin na ang Iran, sa pamamagitan ng pag-asa sa mga lever tulad ng Strait of Hormuz, ay maaaring makaapekto sa pampulitikang pamana ni Trump, kung paanong ang hostage crisis ay naglagay ng anino sa pampulitikang pamana ni Jimmy Carter.
..........
328
Your Comment