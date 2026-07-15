Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Midya ng Hebrew: Ang mga tanker ng Amerika ay naging pabigat sa Tel Aviv
Iniulat ng pahayagang "Yedioth Ahronoth," na binanggit ang Ministro ng Transportasyon ng Zionist regime, na hindi pinapayagan ng Tel Aviv ang paglapag ng mas maraming Amerikanong tanker sa Ben Gurion Airport; dahil sa kasalukuyan ay 20 ng mga sasakyang panghimpapawid na ito ang naka-istasyon sa paliparang ito.
Ayon sa opisyal ng Zionist na ito, ang pagpapatuloy ng sitwasyong ito ay maaaring humantong sa pagkansela ng mga komersyal na flight, at ang mga opisyal ng Israel ay nag-aalala na ang krisis sa mga flight sa tag-init ay muling lumala.
Ang Israeli media ay dati nang nag-ulat na ang Ben Gurion Airport ay epektibong naging isang military base.
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