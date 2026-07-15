Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Midya ng Hebrew: Ilang linggo nang lumalaban ang mga mandirigma ng Hezbollah sa mga tunnel ng timog Lebanon; patakaran ng katahimikan ng hukbo ng Zionist
Inangkin ng Hebrew media na "Walla" na dose-dosenang mga miyembro ng Hezbollah ang nakukulong sa isang network ng mga tunnel sa lugar ng "Ali al-Taher" sa timog Lebanon at hinarang ng hukbo ng Israel ang mga daanan palabas ng network na ito mula ilang linggo na ang nakalipas.
Batay sa ulat na ito, ang mga military circles ng Zionist regime ay nag-aalala na ang anumang aksyon laban sa mga pwersang ito ay sasamahan ng reaksiyon ng Hezbollah at maging ng direktang interbensyon ng Iran; isang bagay na, ayon sa isinulat ng Walla, ang dahilan ng opisyal na katahimikan ng hukbo tungkol sa usaping ito.
Inangkin din ng Walla na ang mga nakukulong na pwersa ay may access sa tubig, pagkain, at gamot, at ang Zionist regime ay naglagay lamang ng dalawang opsyon sa harap nila: "pagsuko" o "pananatili sa mga tunnel hanggang sa maubos ang kanilang mga suplay."
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