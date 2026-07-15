Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Independent: Hindi maaaring manalo si Trump sa digmaan laban sa Iran
Isinulat ng pahayagang Independent sa isang ulat na si Donald Trump ay nahuli sa kanyang sariling bitag ng digmaan laban sa Iran at sa kabila ng pagdeklara niya ng tagumpay nang 32 beses, hindi siya maaaring manalo sa digmaang ito.
Idinagdag ng pahayagang ito na sa tuwing nagsasalita si Trump tungkol sa tagumpay, ginagamit ng Iran ang mga lever nito upang makakuha ng mas maraming konsesyon, at ang bawat bagong yugto ng pag-atake ay sinasabayan ng pagbagsak ng mga pamilihan, pagtaas ng presyo ng langis, at paglala ng pandaigdigang implasyon; isang proseso na, ayon sa Independent, ay nagdudulot din ng gastos sa Amerika.
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