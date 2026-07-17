Video| Paggalang sa Watawat ng Iran sa Puso ng Berlin, Germany

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paggalang sa Watawat ng Iran sa Puso ng Berlin, Germany.
Isang larawan mula sa Berlin, Germany, ang nagpapakita ng isang grupo ng mga tao na may dalang watawat ng Iran bilang pagpapakita ng paggalang at pakikiisa sa mga mamamayang Iranian. Ang kilos na ito ay sumasalamin sa lumalaking internasyonal na pagkilala sa mga mithiin ng Rebolusyong Islamiko at ang paghanga sa mga sakripisyo ng mga Iranian sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan at katarungan.
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