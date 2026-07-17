Video| Mga Larawang Pang-satellite ng Matagumpay na Pagtama ng mga Misil ng IRGC sa UAE

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawang Pang-satellite ng Matagumpay na Pagtama ng mga Misil ng IRGC sa UAE.
Sa inilabas na mga larawang pang-satellite mula sa Al Dhafra Air Base sa Abu Dhabi, UAE, kitang-kita ang pagkawasak ng apat na hangar ng mga teroristang pwersa ng Amerika. Ang mga pinsalang ito ay resulta ng matagumpay na missile operation ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) kahapon.
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