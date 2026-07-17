Video| Pagbagsak ng mga Labi ng Air Defense System ng Amerika sa mga Tahanan ng mga Mamamayan sa Erbil

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagbagsak ng mga Labi ng Air Defense System ng Amerika sa mga Tahanan ng mga Mamamayan sa Erbil.
Ang mga labi ng mga interceptor missile mula sa American air defense system ay nahulog sa mga residential area sa Erbil, ang kabisera ng Kurdistan Region ng Iraq, kasabay ng pagtatangkang harangin ng mga puwersa ng US ang mga papasok na projectile .
Ayon sa mga ulat, ang mga sistema ng pagtatanggol ng himpapawid ng US, na nakalagay malapit sa kanilang consulate sa Erbil, ay aktibo sa loob ng ilang araw upang harapin ang mga missile at drone attacks . Ang mga residente ay nag-ulat na nakarinig ng malalakas na pagsabog at nakakita ng usok sa himpapawid sa panahon ng insidente . Ang pagbagsak ng mga labi ay nagdulot ng pinsala sa ari-arian, bagaman walang agarang ulat ng mga nasawi sa mga sibilyan .
Ang mga insidenteng ito ay bahagi ng isang mas malawak na pagtaas ng mga tensyon sa rehiyon, na may ulat ng mga pag-atake at mga hakbang sa pagtatanggol na nagaganap sa buong lugar, kabilang ang iba't ibang mga lokasyon sa Jordan at Kuwait .
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