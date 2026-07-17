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Video| Kuwento ng Isang Mamamayan ng Ahvaz mula sa Gitna ng mga Pag-atake; Isang Kahilingan sa mga Kumander ng Aerospace ng IRGC

17 Hulyo 2026 - 13:18
News ID: 1841228
Video| Kuwento ng Isang Mamamayan ng Ahvaz mula sa Gitna ng mga Pag-atake; Isang Kahilingan sa mga Kumander ng Aerospace ng IRGC

Kuwento ng Isang Mamamayan ng Ahvaz mula sa Gitna ng mga Pag-atake; Isang Kahilingan sa mga Kumander ng Aerospace ng IRGC.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kuwento ng Isang Mamamayan ng Ahvaz mula sa Gitna ng mga Pag-atake; Isang Kahilingan sa mga Kumander ng Aerospace ng IRGC.

Isang mamamayan ng Ahvaz, bilang reaksyon sa mga kamakailang pag-atake, ay nanawagan sa mga kumander ng aerospace ng IRGC na tumugon sa kaaway nang may mas malakas na puwersa, na nagpapakita ng kanyang mataas na moral. Binigyang-diin niya na ang mga tao ng Iran ay hindi aatras sa harap ng mga pag-atakeng ito at patuloy na susuportahan ang kanilang armadong pwersa.

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