Video| Kuwento ng Isang Mamamayan ng Ahvaz mula sa Gitna ng mga Pag-atake; Isang Kahilingan sa mga Kumander ng Aerospace ng IRGC

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kuwento ng Isang Mamamayan ng Ahvaz mula sa Gitna ng mga Pag-atake; Isang Kahilingan sa mga Kumander ng Aerospace ng IRGC.
Isang mamamayan ng Ahvaz, bilang reaksyon sa mga kamakailang pag-atake, ay nanawagan sa mga kumander ng aerospace ng IRGC na tumugon sa kaaway nang may mas malakas na puwersa, na nagpapakita ng kanyang mataas na moral. Binigyang-diin niya na ang mga tao ng Iran ay hindi aatras sa harap ng mga pag-atakeng ito at patuloy na susuportahan ang kanilang armadong pwersa.
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