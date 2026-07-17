Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Haaretz: Ang Pagtatapos ng Hegemonya ng Amerika ay ang Simula ng Paghina ni Netanyahu.
Ang pahayagang Hebrew na Haaretz ay sumulat na sa pagtatapos ng hegemonya ng Amerika at ang unipolar order, ang pampulitikang panahon ni Benjamin Netanyahu ay nagwakas na rin, at ang rehimeng Zionist ay pumasok sa isang bagong yugto ng krisis. Binigyang-diin ng pahayagan na ang layunin ng digmaan ay upang sugpuin ang Iran, ngunit ang resulta ay kabaligtaran, at ang Iran ay mas malapit na ngayon kaysa dati sa pagiging nangingibabaw na kapangyarihan sa rehiyon. Kinilala rin ng Haaretz na nangako si Trump na buksan ang Strait of Hormuz, ngunit sa huli, ang Iran ang kumuha ng kontrol sa larangan at sa mga equation ng kapangyarihan.
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