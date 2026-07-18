Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Nancy Pelosi: Ang mga Manggagawang Amerikano ang Nagbabayad ng mga Digmaan ni Trump.
Si Nancy Pelosi, ang dating Tagapagsalita ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika, sa pagpuna sa iminungkahing badyet militar ng administrasyong Trump, ay nagpahayag na ang mga Republikano, sa pamamagitan ng isang badyet na sumusunod sa isang "America Last" na diskarte, ay gumastos ng isa pang 73 bilyong dolyar sa walang-hanggang mga digmaan. Si Pelosi, na binanggit ang mga nakaraang pahayag ni Trump na ang mga pangangailangan ng mga tao ay hindi matugunan dahil sa mga digmaan, ay nagbigay-diin na ito ay nangyayari habang ang mga manggagawang Amerikano ay nagpupumilit na matugunan ang kanilang mga gastusin sa pamumuhay at mabuhay.
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