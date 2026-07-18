Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang mga Babalang Pangseguridad ng Amerika ay Dumating sa Okupadong Palestine.
Matapos ang babala ng Departamento ng Estado ng Amerika tungkol sa paglalakbay ng mga Amerikano sa Kanlurang Asya, ang Embahada ng Washington sa Tel Aviv ay naglabas din ng isang babalang pangseguridad tungkol sa posibilidad ng "hindi inaasahang tensyon." Ang Embahada ng Washington sa Tel Aviv ay nagpahayag: "Ipinaaalala namin sa mga Amerikanong naninirahan sa rehiyon na dapat silang magpatuloy na mag-ingat at hinihikayat silang sundin ang mga balita tungkol sa mga agarang pag-unlad."
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