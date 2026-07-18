Video| Tagapagsalita ng Hudikatura: Kami ay Naghain ng mga Kaso Laban sa mga Merkinaryo na Nakipagtulungan sa Kaaway at Nanawagan para sa Pag-atake sa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tagapagsalita ng Hudikatura: Kami ay Naghain ng mga Kaso Laban sa mga Merkinaryo na Nakipagtulungan sa Kaaway at Nanawagan para sa Pag-atake sa Iran.
Ang mga elementong ito ay nagtatag ng mga network ng terorismo at naghahangad na magsagawa ng mga pambobomba; ang kanilang mga kaso ay may kinalaman sa "pakikipagtulungan sa mga masasamang pamahalaan," "pagsasagawa ng espiya at pakikipagtulungan sa mga dayuhang serbisyo," "paghikayat sa mga tao sa karahasan, digmaan, at pagpatay," "pamumuno at pagkontrol sa mga teroristang network," "pakikilahok sa pagpatay sa mga tao," "pagsira sa pampubliko at pribadong ari-arian," at "pagpopondo sa terorismo." Bagama't karamihan sa kanila ay ipinanganak sa Israel at Iranian lamang sa pangalan, dahil sila ay nanawagan para sa pag-atake sa kanilang sariling bansa, sila ay maaaring usigin sa ilalim ng internasyonal na batas.
...........
328
Your Comment