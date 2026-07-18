Video| Prediksi ng Dating Opisyal ng CIA; Pag-aalis ng Amerika sa mga Equation ng Rehiyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Prediksi ng Dating Opisyal ng CIA; Pag-aalis ng Amerika sa mga Equation ng Rehiyon.
Si Larry Johnson, political analyst at dating opisyal ng CIA, ay nagsabi: "Ang Iran ay nagbabala na noon pa na ang patuloy na pag-atake ay maaaring ganap na baguhin ang mga equation ng rehiyon at ang Amerika ay aalisin. Wala nang mga konsesyon o pag-urong; ang bawat hakbang ay haharap sa isang matigas at mapangwasak na tugon mula sa Iran, at sila ay maghihiganti. Ang Iran ay pumapalo sa mga target na kung magpapatuloy, sa huli ay ang Amerika ang palalayasin mula sa Persian Gulf."
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