Lider ng Rebolusyon: Ang Paglabag sa Memorandum of Understanding ay Muling Nagpatunay sa Kawalang-Halaga at Kawalang-Bisa ng Lagda ng Pangulo ng Ameri

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Lider ng Rebolusyon: Ang Paglabag sa Memorandum of Understanding ay Muling Nagpatunay sa Kawalang-Halaga at Kawalang-Bisa ng Lagda ng Pangulo ng Amerika; Ang Iran ay may mga Di-Malilimutang Aral para sa Amerikanong Kaaway.
Kasabay ng epikong ito [ng pagpapaalam kay Agha ang Martir ng Iran], ang paulit-ulit na paglabag sa kasunduan ng Dakilang Satanas tungkol sa memorandum of understanding na nilagdaan sa pagitan ng mga pangulo ng Iran at Amerika ay muling nagpatunay sa katotohanang ito sa lahat—kung gaano kawalang-halaga at kawalang-bisa ang lagda ng Pangulo ng Amerika, at ang pananakot, ganap na dominasyon, at kalupitan ay mga mahalagang bahagi ng kredo at paraan ng Amerika.
Ngayon, ang Dakilang Satanas ay muling naglantad ng kanyang tunay at walang-maskara na mukha, upang ang madilim na karanasan ng krimen at pagtataksil na ito ay maging isa pang matibay na dokumento ng kasinungalingan, kawalang-katwiran, kawalang-pagkakatiwalaan, at kasamaan ng Amerika.
Ngayon na ang Amerikanong kaaway ay naghahanap ng pagsisimula ng digmaan, pagpapataw ng mas mabibigat na gastos, at higit pang kawalang-dangal, dapat niyang malaman na ang mahal na bansa ng Iran at ang prente ng paglaban ay may mga di-malilimutang aral para sa kanya—na ang katapangan ng mga mandirigma ng Islam at ang tapang ng mga matatapang na tao sa timog na rehiyon ay nagpakita ng mga halimbawa nito sa mga araw na ito.
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