Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang mga Aftershock ng Kahinaan ng Amerika sa Rehiyon; Ang Kuwait, Bahrain, at Jordan ay Naghahanap ng Defense Umbrella mula sa Pakistan.
Habang tumitindi ang kawalan ng seguridad sa Kanlurang Asya at lumalaki ang pag-aalinlangan tungkol sa kakayahang panghadlang ng Amerika, iniulat ng Reuters na sinimulan ng Kuwait ang mga negosasyon upang palawakin ang kooperasyong depensa sa Pakistan, at ang Bahrain at Jordan ay nagpahayag din ng interes sa mga katulad na kasunduan. Ayon sa mga tagamasid, ang kalakaran na ito ay isang indikasyon ng pagbaba ng tiwala ng mga Arabong bansa sa tradisyonal na security umbrella ng Amerika.
Sa kontekstong ito, ang Pakistan—na may kakayahang nukleyar, isang malakas na industriya ng depensa, at isang makapangyarihang hukbo—ay lalong naging pokus ng atensyon ng mga Arabong bansa. Tinatasa rin ng mga analista ang mga paggalaw na ito bilang tanda ng pagsisimula ng mga bagong kaayusan sa seguridad sa rehiyon at ng pagsisikap ng mga Arabong pamahalaan na bawasan ang kanilang pag-asa sa militar sa Washington.
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