Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Pagwasak sa mga Sibilyang Imprastraktura at ang Pagmamapuri Nito ay Nagpapaalala sa Ugali ng mga Teroristang Grupo.
Si Ismail Baghaei, ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs, ay nagsabi:
🔹Ang Chabahar maritime watchtower, isa sa mga imprastraktura ng maritime monitoring at safety, ay inatake ng Amerika noong Huwebes, ika-25 ng Tir, sa ikatlong pagkakataon sa mga nakaraang araw, at ang Kalihim ng Digmaan ng Amerika ay ipinagmalaki ang larawan ng pagbagsak nito. Kung kaya ng Kalihim ng Digmaan ng Amerika, malamang na ipapakita rin niya nang may ganap na kalupitan ang missile attack sa Minab school at Lamerd stadium at ang pagpatay sa mga bata at inosenteng tao.
🔹Kagabi rin, inatake nila ang mga pasilidad ng kuryente at mga bomba ng desalination plant sa pantalan ng Bonji village sa Jask.
🔹Ngayon, dapat tanungin ng Amerika at ng mga kaalyado nito: Ano ang pagkakaiba ng kanilang ginawa sa Chabahar, Minab, at Jask sa mga halimbawa ng terorismo na kanilang ginamit bilang dahilan upang magsimula ng digmaan at pananakop?
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