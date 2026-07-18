Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Imam ng Biyernes ng Baghdad: Ang Milyun-milyong Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon ay Isang Tanda ng Pagsalungat sa Pag-asa sa mga Dayuhan.
Binigyang-diin ng Imam ng Biyernes ng Baghdad:
🔹Ang milyun-milyong paglilibing sa martir na Imam na si Sayyid Ali Khamenei ay hindi lamang isang ritwal ng pagluluksa, kundi nagdala ng malinaw na mga pampulitikang mensahe para sa gobyerno ng Iraq—ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang pagsalungat ng mga tao ng Iraq sa pag-asa sa mga dayuhan at ang kanilang pangako sa mga lider na nag-sakripisyo para sa kanilang mga mithiin at sa kanilang bansa.
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