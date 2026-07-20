Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Foreign Policy: Malamang na hindi naunawaan ng White House kung anong mga probisyon ang napagkasunduan nito sa Iran.
Isinulat ng Foreign Policy:
Ang pagpapatuloy ng mga pag-atake ng Amerika sa Iran, lalo na pagkatapos ng pagpirma ng memorandum of understanding, ay nagpapakita na ang White House ay maaaring hindi naunawaan kung anong mga probisyon ang napagkasunduan nito o na sa simula pa lang ay hindi nito pinahalagahan ang kasunduan.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang publikasyong Foreign Policy, sa isang matalim na pagsusuri, ay tinasa ang magkasalungat na pag-uugali ng White House sa Iran bilang tanda ng estratehikong hindi pagkakasundo sa koponan ni Trump. Ayon sa publikasyong ito, ang muling pagsisimula ng mga military operations laban sa Iran, ilang araw lamang matapos ang pagpirma ng memorandum of understanding, ay nagtataas ng tanong kung ang White House ay may malinaw na pag-unawa sa nilalaman ng kasunduan o kung mula sa simula ay itinuring nito ito bilang isang panggigipit na panimbang.
Binigyang-diin ng mga analista ng Amerikanong media na ito na ang unilaterally paglabas mula sa balangkas ng isang kasunduan na kaaari lamang nalagdaan ay lubhang nakasira sa tiwala ng Iran sa anumang hinaharap na pangako ng Washington at nagtulak sa mga rehiyonal na aktor sa konklusyon na ang Amerika ay isang hindi mapagkakatiwalaang kasosyo para sa diplomatikong kooperasyon. Ang ilang diplomatikong mapagkukunan na nakabase sa Geneva ay nagsabi rin sa reporter ng Reuters na ang mga opisyal ng Iran sa mga likod-ng-eksena na pagpupulong ay nagpahayag ng pagkamangha sa "dobleng" pag-uugali na ito at inilarawan ito bilang tanda ng "kawalan ng pagkakaisa sa sistema ng paggawa ng desisyon ng Washington."
Sa kabilang banda, ang White House ay hindi pa nagpapakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito, ngunit ang mga matataas na opisyal ng administrasyong Trump ay dati nang nag-claim na ang mga kamakailang airstrike ay isinagawa "sa loob ng balangkas ng pagpapatupad ng mga probisyon ng memorandum of understanding" at upang "kumbinsihin ang Iran na ganap na sumunod." Ngunit tinawag ng Foreign Policy ang argumentong ito na "pagbaligtad ng katotohanan" at nagbabala na ang pagpapatuloy ng gayong diskarte ay hindi lamang isasara ang pinto ng negosasyon, kundi itutulak ang rehiyon sa "hindi pa-naganap na pagdidiin." Hanggang Hulyo 20, 2026, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran at ang opisina ng Pangulo ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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