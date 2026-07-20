Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtakas ni Netanyahu mula sa pagbagsak; paano maililigtas ng pagkakabaha-bahagi ng mga partidong Arabo ang punong ministro?
Sa kabila ng matinding pagbaba ng popularidad ni Netanyahu sa mga kamakailang survey, ang kawalan ng kasunduan ng mga partidong Arabo na magsumite ng "isahang listahan" sa halalan ng Knesset ay naging pinakamagandang pagkakataon para sa kanyang politikal na kaligtasan. Ang pagkakabaha-bahagi na ito, kasama ang pagbaba ng rate ng partisipasyon ng komunidad ng Arabo, ay epektibong nagpapalapit sa zero ng pagkakataon ng oposisyon na makalikom ng 61 na puwesto at bumuo ng isang bagong gabinete.
Sa kabilang banda, ang mga analista tulad ni Amos Harel ay nagbabala na maaaring subukan ni Netanyahu, sa pamamagitan ng matalinong pagdidiin ng mga security tensions at paglikha ng isang emergency na kapaligiran, na ilihis ang opinyon publiko at ayusin ang kanyang nanginginig na koalisyon; isang mapanganib na hakbang na nagdulot din ng mga protesta mula sa mga dating Zionist na personalidad.
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