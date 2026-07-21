Video| Hukbo: Pagpapatuloy ng Drone Attacks Laban sa mga Base ng Amerika sa Rehiyon/ Ang Sheikh Isa Base sa Bahrain ay Tinarget

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Hukbo: Pagpapatuloy ng Drone Attacks Laban sa mga Base ng Amerika sa Rehiyon/ Ang Sheikh Isa Base sa Bahrain ay Tinarget.
Inihayag ng Public Relations ng Hukbo: Mula kaninang madaling-araw, sa ika-20 yugto ng operasyong "Saeqeh," ang mga suicide drone ng Arash ay naglunsad ng ilang pag-atake sa mga troop billeting at accommodation areas ng teroristang hukbo ng Amerika sa Sheikh Isa Base sa Bahrain. Ang Sheikh Isa Base ay isa sa pinakamahalagang pasilidad ng US Fifth Fleet at ang sentro ng air operations at drone control ng mapang-aggresibong hukbo ng bansa. Idiniin ng Armed Forces ng Islamic Republic of Iran na ang mga offensive operations ay magpapatuloy nang may lakas hanggang sa mapilitan ang kaaway na itigil ang pagsalakay laban sa bansa.
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