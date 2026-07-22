Video| Larawang Panghimpapawid ng Paglilibing sa mga Katawan ng mga Anghel ng Minab

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Larawang Panghimpapawid ng Paglilibing sa mga Katawan ng mga Anghel ng Minab.
Ang mga larawang panghimpapawid mula sa Minab ay nagpapakita ng paglilibing sa mga katawan ng mga batang martir na nasawi sa pag-atake ng Amerika sa paaralan ng Shajara Tayyiba. Ang mga larawan ay nagpapakita ng isang dagat ng mga nagdadalamhati na nagtipon upang magbigay-pugay sa mga inosenteng biktima ng digmaan laban sa Iran.
...........
328
Your Comment